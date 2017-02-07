Импорт легковых автомобилей в Армению снизился на 40,83%

В Армению за 2016 год было импортировано 6,8 тыс легковых автомобилей таможенной стоимостью в 33,39 млн долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Комитета государственных доходов Армении, по сравнению с показателем 2015 года импорт легковых автомобилей снизился на 40,83%.

Снижение таможенной стоимости составило 48,25%.