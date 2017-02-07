Три крупнейшие производители напитков в 2016 году выплатили налоги на 5,2 млн драмов больше предыдущего года

Действующие в сфере производства алкогольных и безалкогольных напитков 29 копаний оказались в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, а три из них оказались в списке 50 крупнейших налогоплательщиков. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Комитета государственных доходов.

29 отмеченных компаний заплатили в 2016 году в бюджет Армении налоги в размере почти 26 млрд 853 млн драмов. Три крупнейшие компании в сфере заплатили налоги в размере 11 млрд 925,1 млн драмов. Эти 3 компании в 2015 году заплатили 11 млрд 919.9 млн драмов, что на 5 млн 199,1 тыс драмов меньше показателя 2016 года.

Ереванский коньячный завод лидирует в списке крупнейших налогоплательщиков среди производителей напитков. В отчетном году компания выплатила 4 млрд 972 млн 095 тыс драмов в госбюджет и оказалась на 21-м месте крупнейших налогоплательщиков Армении.

Компания «Coca-Cola Hellenic Армения» является вторым крупным налогоплательщиком среди производителей напитков. Компания в 2016 году выплатила налоги в размере 3 млрд 666,8 млн драмов. Она занимает 27-е место среди крупнейших налогоплательщиков Армении.

Компания «Саргис-Каролина» является третьим крупнейшим налогоплательщикам среди производителей напитков. Компания в 2016 году выплатила налоги в размере 3 млрд 280,98 млн драмов. Она занимает 41-е место среди крупнейших налогоплательщиков Армении.