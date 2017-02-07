Автодорога Берд-Чамбарак закрыта

Министерство ЧС Армении сообщает, что 7-го февраля по положению на 20:00 часов в республике есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, закрыта автодорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы автодороги Урасар-Катнахпюр и Сотк-Карвачар.

На Варденяцском перевале, на поворотах Тигранашена, а также на автодорогах Сотк-Карвачар (М-11), Капан-Горис, Горис-Сисиан местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходима автодорога Карвачар-Сотк.