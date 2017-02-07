Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Мировые цены на нефть растут


В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,25%, до $53,14 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 0,32%, до $55,90 за баррель.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации