В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,25%, до $53,14 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 0,32%, до $55,90 за баррель.