Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на предстоящих парламентских выборах в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

"Постоянные полномочные представители согласовали кандидатуру Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего во вторник в Минске заседания Совета постпредов стран Содружества.