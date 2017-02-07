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Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении


Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на предстоящих парламентских выборах в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

"Постоянные полномочные представители согласовали кандидатуру Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего во вторник в Минске заседания Совета постпредов стран Содружества.



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