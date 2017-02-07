Производство сахара в 2016 году увеличилось на 1,7%

В Армении в 2016 году было произведено 54 тыс 119 тонн сахара. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении, объем производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 1,7%.

В то же время производство соли увеличилось на 17,7% и составил 32 тыс 249,9 тонн.