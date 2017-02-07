Сверхзадача для РПА – свободные и демократические выборы: Эдуард Шармазанов

Для политических сил Армении самой важной темой внутриполитической повестки постепенно становятся предстоящие парламентские выборы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Кроме того, предвыборные страсти с каждым днем, кажется, накаляются, а для некоторых сил их наличие в следующем парламенте стало ключевым вопросом. Я думаю, что политическая «палитра» довольно пестрая - правящая партия, оппозиция, которая имеет несколько слоев, от парламентариев до клуба бывших чиновников», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что если для некоторых политических сил и деятелей шекспировские мотивы являются самыми важными, то для РПА сверхзадача иная. «Мы делали и будем делать всё, чтобы парламентские выборы были свободными и демократическими. Мы будем бороться во имя, во имя сильной Армении, где нет внутренних врагов, а есть только идейная борьба, где выше всего – христианские и национальные ценности, во имя безопасной Армении, во имя справедливой Армении, где не будет двойных стандартов и никаких чиновников, которые считали бы себя выше закона, и, наконец, ради демократической Армении, где все будет решать выбор граждан или, как сказал бы Линкольн, где есть справедливый голос будет сильнее пули», - заключил вице-спикер.