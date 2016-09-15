Предстоящие на 8 февраля мероприятия
18:00, Февраль 07, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 8 февраля мероприятий
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09:10, 06.02.2017
Предстоящие новости: 06.02.2017
09:28, 01.02.2017
Предстоящие новости: 01.02.2017
- 19:06 Мировые цены на нефть растут
- 18:59 Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении
- 18:35 Производство сахара в 2016 году увеличилось на 1,7%
- 18:01 Сверхзадача для РПА – свободные и демократические выборы: Эдуард Шармазанов
- 18:00 Предстоящие на 8 февраля мероприятия
- 17:56 Марка Miu Miu устроила моделям пляжную вечеринку
- 17:50 В Японии разработали электронные винные этикетки для борьбы с контрафактом
- 17:48 Председатель НС Армении принял делегацию Комиссии по внешним отношениям парламента Королевства Швеции
- 17:43 Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле
- 17:29 Трамп и Brexit лишили британцев сна и концентрации, показал опрос
- 17:18 В Армении начались стрельбы штатными выстрелами из танков Т-72Б ЮВО
- 16:59 Страны Евросоюза не смогли договориться о создании общей прокуратуры
- 16:51 Министр спорта и по делам молодежи Армении представил премьер-министру страны отчет о выполненных в 2016 году работах
- 16:49 Мантуров рассказал о планах по поставкам Армении SSJ100
- 16:16 Парламентарии правящей в Румынии партии покинули зал во время выступления президента
- 16:10 Десятки предоставляющих посреднические таможенные услуги компаний недовольны деятельностью ООО “Юмакс”
- 15:52 Иран ответит Трампу в годовщину революции 1979 года
- 15:51 В Ереване с 27-го января по 2-е февраля появились на свет 414 детей
- 15:49 Путин поговорил по телефону с Меркель
- 15:47 Артем Асатрян представил аппарату новоназначенного заместителя министра
- 15:40 Компания «Ucom» поощряет безопасное использование возможностей интернета
- 15:30 Опрос: 26% французов посчитали доводы Фийона о его невиновности убедительными
- 15:13 Число сторонников использования в Интернете армянского алфавита растет
- 15:08 Подведены итоги работ спасательного управления города Ереван МЧС Армении за 2016 год
- 15:05 Гурген Арсенян не комментирует слухи о переговорах с АНК о своем участии в парламентских выборах
- 15:02 Лавров: РФ и США продолжают контакты в Женеве по Сирии
- 14:58 В Индии у нобелевского лауреата украли наградной сертификат
- 14:56 В январе пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» вырос на 22,9%
- 14:55 Председатель комиссии по внешним сношениям парламента Швеции посетил Мемориал в Цицернакаберде
- 14:52 Президенту Армении Сержу Саргсяну вручил верительные грамоты новоназначенный посол Таиланда в Армении Криангсак Китичайсари
- 14:51 Китайский ICBC впервые стал самым дорогим банковским брендом в мире
- 14:45 Решены технические препятствия для записей в интернете армянскими буквами
- 14:38 Клинтон заявила в видеообращении, что будущее за женщинами
- 14:32 Ушел из жизни Давид Тигранович Зальян
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