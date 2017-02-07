В Японии разработали электронные винные этикетки для борьбы с контрафактом

Японская компания Toppan Printing разработала специальные электронные этикетки для винных бутылок, которые помогут производителям бороться с продажей контрафакта под видом дорого вина. Новинку уже использует винокурня в Бургундии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сама этикетка представляет тонкую вытянутую микросхему. Она надевается на горлышко бутылки таким образом, что мошенникам не удастся вскрыть бутылку и закупорить ее снова, наполнив дешевым вином вместо элитного напитка. Пробку, защищенную такой этикеткой, также нельзя проколоть даже тонкой иглой, оставшись при этом незамеченным.

Покупатель в любой момент сможет отсканировать специальный код на этикетке и получить всю информацию о вине. Если бутылка была откупорена или в пробке было проделано отверстие, приложение для смартфона предупредит покупателя и об этом.

Разработчики новой технологии полагают, что их изобретение будет очень полезно известным винным производителям, которые дорожат своей репутацией. Именно такие сорта вина чаще всего становятся объектом махинаций со стороны обманщиков.

Уже к 2018 году компания планирует продавать на постоянной основе свои инновационные этикетки 50 компаниям, в первую очередь зарубежным.







