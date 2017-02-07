Председатель НС Армении принял делегацию Комиссии по внешним отношениям парламента Королевства Швеции

Председатель Национального Собрания Армении Галуст Саакян принял 7 февраля делегацию Комиссии по внешним отношениям парламента Королевства Швеции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Саакян отметил важность расширения многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества со Швецией, а также активации всеобъемлющих межпарламентских связей. Глава парламента с удовлетворением констатировал, что двусторонние отношения получают новый импульс, в последнее время активировались контакты между парламентскими группами дружбы.

Саакян высоко оценил содействие Швеции в демократических процессах и подтвердил готовность Армении к продолжению конструктивного диалога. Он подчеркнул роль Швеции в создании и становлении Восточного партнерства.

Говоря о нагорно-карабахской конфликте, спикер НС отметил, что Армения видит решение вопроса исключительно мирным путем и верна своему принципу.

«Армянская сторона подчеркивает необходимость реализации мероприятий по формированию атмосферы взаимного доверия. К сожалению, Азербайджан не только продолжительно отвергает инициативы международного сообщества, но и напротив, своими милитаристскими заявлениями и действиями препятствует любой инициативе», - отметил Саакян.

Высоко оценив осуждение Геноцида армян парламентом Швеции, Саакян отметил, что это еще один шаг по всемирному признанию геноцида и предотвращения подобных преступлений.

Председатель Комиссии по внешним отношениям парламента Королевства Швеции Кеннет Форслунд, поблагодарив за прием, отметил, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Он отметил важность расширения контактов на международных площадках, а также в рамках Восточного партнерства.

По просьбе гостей спикер НС подробно представил цель проведенных в Армении конституционных реформ и этапы этого процесса.