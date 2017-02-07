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Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле


По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Еще около 45 человек получили ранения.

На место происшествия находятся машины скорой помощи.

По информации агентства, террорист-смертник подорвал себя перед служебным входом в суд. В момент взрыва многие из сотрудников учреждения закончили работу и покидали здание.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

 



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