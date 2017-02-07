Трамп и Brexit лишили британцев сна и концентрации, показал опрос

Избрание президентом США республиканца Дональда Трампа и выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) спровоцировали нарушения сна и проблемы с концентрацией у многих жителей Британии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Фонда по вопросам психического здоровья (MHF).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным опроса, проведенного этой организацией, Brexit стал причиной беспокойства у 43% англичан. Как указано в сообщении, новый американский президент у британцев "вызывает наибольшую обеспокоенность" — каждый второй участник исследования заявил, что испытывает страх.

"Результаты референдума (по выходу из ЕС) спровоцировали у некоторых людей высокий уровень обеспокоенности, и мы знаем, что это может повлиять на наше психическое здоровье, что это может быть причиной стресса и тревожности", — приводит агентство слова психолога, прокомментировавшего результаты опроса, в котором приняли участие свыше 1,7 тысячи человек.

По его словам, для некоторых людей это "тяжелый опыт", который не позволяет вести "нормальную жизнь".