В Армении начались стрельбы штатными выстрелами из танков Т-72Б ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, в рамках полевого выхода на танковой директрисе высокогорного полигона «Алагяз» начались занятия по огневой подготовке с экипажами танков Т-72Б. На занятиях, которые продлятся в течение недели, принимают участие более 100 военнослужащих и привлечено более 30 единиц специальной военной техники, в том числе и беспилотные летательные комплексы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря танковые экипажи учатся вести прицельный огонь из вооружения танков Т-72Б штатными снарядами днем и ночью по заранее подготовленным огневым позициям и учебным мишеням.

На подготовительных занятиях к отборочному этапу Армейских международных игр – 2017 г. по «танковому биатлону» стрельба из танка проводиться из пулемета Калашникова танкового и пушки с места и в движении по разным мишеням на дальностях от 500 до 2000 метров. В ходе проведения стрельб танкисты выполняют нормативы по загрузке боеприпасов.

Для ведения точного прицельного огня из танков, расчетами беспилотных летательных аппаратов соединения проводится мониторинг появления мишеней с передачей точных координат танкистам и их корректировка при непопадании в цель.

Завершатся занятия танковых экипажей сдачей зачетных упражнений по стрельбе из вооружения танков Т-72Б, нормативов по тактической, специальной и физической подготовке, а также тестированию по знанию тактико-технических характеристик танка и штатного вооружения.