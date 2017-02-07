Страны Евросоюза не смогли договориться о создании общей прокуратуры

Страны-члены Евросоюза на заседании во вторник не смогли согласовать решение о создании общей прокуратуры ЕС, теперь вопрос вынесут на саммит организации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Совет 7 февраля продемонстрировал отсутствие единогласия, необходимого для поддержки регламента о создании Европейской службы государственных обвинителей. Это дает возможность группе из по крайней мере девяти стран-членов вынести текст на обсуждение Европейского Совета, что станет последней попыткой заручиться консенсусом", — сообщил Совет ЕС.

Как отмечается в документе, саммит ЕС может обсуждать предложение в течение четырех месяцев. При отсутствии единогласия, вместо создания прокуратуры ЕС, прописанной в основополагающих документах Евросоюза, будет рассмотрен вариант интенсивного сотрудничества в этой области.