Министр спорта и по делам молодежи Армении представил премьер-министру страны отчет о выполненных в 2016 году работах

Министр спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян представил премьер-министру страны отчет о выполненных в 2016 году работах, реализации программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства в 2016 году.

Как сообщает Арменпресс, по словам министра, в отчетном году правительством Армении был разработан и одобрен ряд касающихся развития сферы постановлений и концепций. Осуществлен ряд мероприятий, стимулирующих спортивное участие разных групп населения. С целью развития потенциала молодежных общественных организаций и стимулирования процессов участия в 2016 году был задействован молодежный портал с новым инструментарием и современными решениями, осуществлены программы переподготовки.

Министр доложил, что приоритетными задачами на 2017 год являются распространение физической культуры и массового спорта среди населения Армении, повышение уровня вовлеченности молодежи, разработка концепции развития спортивного туризма, развитие армянской национальной борьбы кох, распространение идей здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста посредством физкультуры, развитие массового спорта в Ереване и областях Армении посредством дворовых спортивных мероприятий и др.

Глава правительства отметил важность инвентаризации имеющихся проблем, сбора предложений и реализации конкретных мероприятий с целью выполнения приоритетных задач.