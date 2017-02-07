Десятки предоставляющих посреднические таможенные услуги компаний недовольны деятельностью ООО “Юмакс”

Десятки предоставляющих посреднические таможенные услуги компаний выражают недовольство деятельностью представителя компании по международным почтовым доставкам и грузоперевозкам DHL – ООО “Юмакс”.

Обратившиеся в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции РА (ГКЗЭК) таможенные брокеры и хозяйствующие субъекты отмечают, что компания “Юмакс” отказывается вручить адресатам таможенную документацию на отправленные товары, фактически вынуждая их делать таможенное оформление при ее посредничестве.

По сообщению «Арменпресс», в представленном в комиссию заявлении-жалобе отмечается, что большая часть отправляемых в Армению грузов и почтовых доставок ввозятся именно посредством компании DHL, следовательно, подобное ее поведение негативно сказывается на их дальнейшей деятельности, несмотря на то, что установленные этой компанией цены несравнимо выше, чем предлагаемые другими компаниями сферы тарифы.

Председатель ГКЗЭК Артак Шабоян предложил ускорить процесс изучения. “Данная проблема взаимосвязана также с таможенной сферой, следовательно, во время решения проблемы необходимо учесть и позицию заинтересованных государственных органов по данному вопросу”, - заявил он.

Шабоян поручил Аналитическому управлению ГКЗЭК обеспечить рассмотрение позиций всех сторон, на основании изучения которых комиссия и примет соответствующее решение.