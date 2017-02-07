Иран ответит Трампу в годовщину революции 1979 года

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ответит на угрозы со стороны США в годовщину исламской революции 1979 года, передает телеканал Press TV.

"Ни один враг не может парализовать иранскую нацию", — приводит телеканал слова Хаменеи. Он отметил, что Иран ответит на угрозы со стороны Вашингтона в 10 февраля — в день годовщины исламской революции.

По словам Хаменеи, США стоят за созданием террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), войной в Ираке и Сирии и подрывной деятельности в Иране,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.