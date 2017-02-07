Путин поговорил по телефону с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудили обострение ситуации в Донбассе, выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

во время телефонного разговора "условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса". "В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - отметили в пресс-службе.





