Артем Асатрян представил аппарату новоназначенного заместителя министра

Министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян 7 февраля представил аппарату ведомства новоназначенного заместителя министра Ашота Маргаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства труда и по социальным вопросам Армении.

Министр поздравил Ашота Маргаряна в связи с назначением на должность, пожелав ему плодотворной, эффективной деятельности и успехов в совместной работе.

Маргарян, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра РА, министра труда и по социальным вопросам за оказанное доверие и предоставленную ему возможность, выразив надежду, что в короткий период он успеет познакомиться с аппаратом и программами, реализуемыми в сфере.

В ходе встречи заместители министра и руководитель аппарата также поздравили Ашота Маргаряна, приветствуя, что новоназначенный замминистра взял на себя обязательство работать в одной из самых сложных сфер.

В 2014-2016 гг. Ашот Маргарян занимал пост помощника премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а с 18 октября 2016 года был помощником премьер-министра Армении.