Компания «Ucom» поощряет безопасное использование возможностей интернета

В более чем 100 странах всех континентов земного шара 7 февраля уже в 12 раз отмечается День безопасного интернета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании «Ucom», в этом году день проходит под лозунгом “Давайте меняться: объединимся для лучшего интернета”, посредством чего всех пользователей призывают объединить усилия для того, чтобы сделать интернет лучше и безопаснее для всех, а в частности для детей и молодых людей.

Компания Ucom совместно с организациями “Центр медиа-образования” и “Интернет-соообщество” с сегодняшнего дня начали реализацию шестимесячной программы “Безопасный интернет Армения 2017”, в рамках которой в ряде школ столицы и регионов будут проведены открытые уроки по безопасному использованию интернета и цифровых технологий. Будут напечатаны и опубликованы армяноязычные учебные пособия, которые были специально разработаны с целью предоставления консультаций по вопросам этики и безопасности в сети.

В рамках программы планируется также организовать два республиканских конкурса. Конкурсы позволят широко распространить основные аспекты безопасности в интернете среди родителей и детей, а каждой школе дадут возможность показать все образовательные инициативы по теме. Программа “Безопасный интернет Армения 2017” в этом году будет включать новый образовательный компонент для учителей, преподающих науку, технологию, инженерию и математику.

Повышению осведомленности о безопасном и ответственном использовании интернета также поспособствуют семинары, задания для школьников, их родителей и учителей, видеоматериалы, игры, книги, медиа-события и другие практические шаги.

“В рамках своей социальной ответственности компания Ucom уделяет большое внимание образовательным программам, самыми яркими примерами которых являются инженерные лаборатории «Армат». Ученики этих лабораторий учатся самому основному: созиданию, а не потреблению. Я уверен, что творческое мышление намного быстрее позволяет человеку осознать и усвоить ключи безопасности в интернете. Призываю детей и их родителей быть более ответственными и всегда помнить об этой простой информации”, - отметил директор по маркетингу и коммуникациям компании Ucom Тигран Сафарян.

Как отметил директор «Центра медиа-образования» Айказ Багьян, желательно, чтобы дети с самого раннего возраста развивали правильные навыки сетевого поведения, например, ценили информацию личного характера, учились самостоятельно применять настройки безопасности и конфиденциальности личных данных в предпочитаемых ими играх, приложениях или инструментах. Давайте призывать детей думать, прежде, чем действовать, избегать таких сайтов или сообщений, которые призывают к немедленному действию, предлагают крайне заманчивые вещи или запрашивают личную информацию. Дети должны научиться быть внимательными при нажатии каждой кнопки и понимать, что их действия могут иметь положительное или отрицательное влияние на других.

Все, кто заботится о безопасности своих детей в сети и о том, какое содержание они потребляют в интернете, могут посетить сайт www.safe.am, где предоставляется необходимая информация и советы на армянском языке о безопасном использовании сетевых возможностей.

Напомним, что программа «Безопасный интернет» посвящена международному дню безопасного интернета, который отмечается с 2004 года, во второй день второй недели второго месяца каждого года. Общеевропейская инициатива INSAFE, расширяясь год за годом, объединяет людей для борьбы с незаконным, вредоносным и нерелевантным контентом.