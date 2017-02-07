Опрос: 26% французов посчитали доводы Фийона о его невиновности убедительными

Один из основных претендентов на пост президента Франции от партии "Республиканцы", бывший глава правительства страны Франсуа Фийон не смог убедить французских избирателей в своей невиновности в деле о так называемом создании фиктивных рабочих мест. Таков главный вывод опубликованного опроса общественности, проведенного службой Harris Interactive по заказу радиостанции RMC после телевыступления Фийона 6 февраля.

Лишь 26% французов посчитали выступление Франсуа Фийона и приведенные им доводы убедительными. Полностью противоположного мнения придерживаются 65% французов, на которых речь кандидата в президенты не произвела положительного впечатления,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Больше всего тех, кого речь убедила, оказалось среди сторонников партии "Республиканцы" - 65%. Также положительные отзывы высказали 58% опрошенных центристов.