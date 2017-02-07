7-го февраля отмечается день записей в Интернете на армянском языке. Один из инициаторов Дня использования в Интернете армянского алфавита, пресс-секретарь Защитника прав человека Армении Зограб Еганян свидетельствует, что число сторонников использования в Интернете армянского алфавита растет ежедневно. Как передает «Арменпресс», сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная этому дню, во время которой были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в Сети, основные принципы защиты от онлайн-угроз.

По словам эксперта Самвела Мартиросяна, многие пока не пользуются в сети армянским алфавитом по нескольким причинам, однако, в основном, здесь срабатывает инерция и привычка писать на других языках. Кроме того, есть вопрос грамотности письма на армянском языке. Латиница скрадывает многие грамматические ошибки, кроме того, армянских букв больше – работать с клавиатурой труднее. Затем – если пишут кириллицей, то эти записи недоступны к прочтению для армянской западной диаспоры.

По словам эксперта Самвела Мартиросяна, для прививания навыков письма на армянском важна роль школы, где детей должны обучать печатать на клавиатуре на родном языке.

Анна Гзирян