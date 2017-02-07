Лавров: РФ и США продолжают контакты в Женеве по Сирии

Российские и американские дипломаты продолжают контакты в Женеве по Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Контакты на рабочем уровне в Женеве продолжались, - сказал министр. - Еженедельно в Женеве проводятся встречи двух групп - по прекращению огня и по гуманитарным вопросам. Контакты по линии этих механизмов между российскими и американскими дипломатами продолжаются до сих пор".

Министр выразил уверенность, что интенсивность контактов дипломатов России и США в Женеве по Сирии при новой администрации не снизится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как только будут сформированы и укомплектованы структуры администрации, которые будут работать на сирийском направлении, я убежден, что (интенсивность контактов дипломатов будет) как минимум не реже. И наши контакты возобновятся уже на политическом уровне, я в этом убежден, только потому что ИГ назван администрацией (Дональда) Трампа в качестве главной угрозы, бороться с которой нужно сообща", - отметил министр.







