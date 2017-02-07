Гурген Арсенян не комментирует слухи о переговорах с АНК о своем участии в парламентских выборах

Депутат от ППА Гурген Арсенян не комментирует слухи, циркулируемые в прессе, о переговорах с партией АНК о своем участии в парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания в НС Армении.

Отвечать на другие вопросы он отказался.