Подведены итоги работ спасательного управления города Ереван МЧС Армении за 2016 год

В мэрии Еревана состоялось заседание, в ходе которого были подведены итоги работы спасательного управления Еревана МЧС Армении за 2016 год, в котором приняли участие мэр Еревана Тарон Маргарян и министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, руководители территориальных подразделений спасательного управления Еревана МЧС Армении выступили с докладами о проделанных работах, отметив, что в столице продолжаются работы по обеспечению общественной безопасности и индивидуальной защите. В ходе заседания были также представлены работы и программы, намеченные на 2017 год.

Мэр Еревана Тарон Маргарян, поздравив Давида Тонояна по случаю назначения на должность министра по чрезвычайным ситуациям Армении, пожелал успехов в ответственной работе, еще раз заверив, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана и впредь будет содействовать спасательному управлению Еревана в деле обеспечения безопасности населения столицы.

«Уже стало доброй традицией проводить заключительное заседание спасательного управления Еревана по подведению итогов работы за прошедший год в мэрии Еревана. Будьте уверены, господин министр, что мы высоко ценим профессиональную подготовленность ваших сотрудников и сотрудничество мэрии Еревана с МЧС Армении, действительно тесное и эффективное. За эти годы на поднятые управлением задачи мэрия Еревана давала соответствующие решения, и хочу заверить, что мы не будем довольствоваться достигнутым и в результате совместной работы в ближайшие годы расширим рамки нашего сотрудничества и добьемся новых успехов во благо Еревана и наших сограждан. Очень важно то доверие, которое имеют ереванцы к работе сотрудников МЧС. За это хочу выразить свою благодарность всем тем ответственным лицам и сотрудникам, которые за 2016 год продолжали добросовестно выполнять свою работу», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян в свою очередь выразив благодарность за постоянное содействие заверил, что совместная эффективная работа в ближайшие годы будет продолжена.

В рамках итогового заседания, за достижение высоких результатов в работе за 2016г, мэр Тарон Маргарян наградил ряд сотрудников МЧС Армении почетными и благодарственными грамотами мэра Еревана.

За тесное сотрудничество с МЧС Армении, а также за значительный вклад в работе по благоустройству города Ереван, мэр Еревана Тарон Маргарян награжден медалью «Крест славы Ной».

За тесное сотрудничество с МЧС Армении, а также за достигнутые успехи в работе по благоустройству Еревана, заместитель мэра Еревана Давид Оганян награжден медалью «Сотрудничество во имя спасения».

Руководители административных районов столицы Аван, Шенгавит, Ачапняк, Арабкир, Нор Норк и Нубарашен, а также ряд сотрудников аппарата мэрии Еревана удостоились почетных грамот МЧС Армении.