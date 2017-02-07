В январе пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» вырос на 22,9%
14:56, 7 Февраль, 2017
В январе 2017 года в аэропорту «Звартноц» зарегистрирован 22,9-процентный рост пассажиропотока, по сравнению с тем же месяцем 2016 года. В январе 2017 года пассажиропоток составил 168 741 человек.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении гражданской авиации Армении.
В аэропорту «Звартноц» в январе 2017 года грузоперевозки составили 965 тонн товаров, что на 36,2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.
В гюмрийском аэропорту «Ширак» В январе 2017 года пассажиропоток вырос на 103,8%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Пассажиропоток двух армянских аэропортов в январе 2017 года вырос на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.