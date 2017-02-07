Председатель комиссии по внешним сношениям парламента Швеции посетил Мемориал в Цицернакаберде

Председатель комиссии по внешним сношениям парламента Швеции Кеннет Форшлунд, в сопровождении председателякомиссии по внешним сношениям НС Армении Артака Закаряна, посетил 7-го февраля Мемориал жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Члены делегации возложили цветы к Мемориалу невинным жертвам геноцида армян, почтили их память минутой молчания.

Затем гости посетили Музей-институт Геноцида армян, где ознакомились с экспозицией.