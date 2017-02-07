Китайский ICBC впервые стал самым дорогим банковским брендом в мире

Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) в этом году впервые признан самым дорогим банковским брендом в мире. Об этом свидетельствует исследование британского аналитического агентства Brand Finance, выдержки из которого приводит местная печать.

По его подсчетам, стоимость банковского бренда ICBC в 2017 году достигла $47,8 млрд. По этому показателю китайский гигант обошел прежнего лидера - американский Wells Fargo ($41,6 млрд).

"Уже являясь крупнейшим по размеру активов банком в мире, ICBC за год поднял стоимость своего бренда на 32% - до $47,8 млрд, что составляет 20% от общей рыночной капитализации этого финансового института ($239 млрд)", - говорится в докладе.

"Случай с ICBC не является единичным. Мощный рост в 17% и 13% также продемонстрировали, соответственно, Строительный банк Китая (CCB) и Банк Китая (BOC), которые обошли западные банки. При этом CCB показал особенно хорошие результаты с показателем $41,4 млрд: ему лишь совсем немного не хватило, чтобы догнать Wells Fargo", - отмечают авторы исследования.

В первую десятку самых дорогих банковских брендов также вошли американский Chase, Bank of China, Bank of America, Сельскохозяйственный банк Китая, Citi, британский HSBC и испанский Santander. Российский Сбербанк поднялся с 35 на 24 место в рейтинге, стоимость его бренда оценили в $9,075 млрд (рост на 33%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Brand Finance была основана в Лондоне в 1996 году и имеет филиалы в более чем 20 странах. Компания специализируется на оценке нематериальных активов, а также оказывает консалтинговые услуги по максимизации стоимости брендов.















