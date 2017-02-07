Сегодня президенту Армении Сержу Саргсяну вручил верительные грамоты новоназначенный посол Таиланда в Армении Криангсак Китичайсари (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян поздравил посла с назначением и пожелал ему удачи в его ответственной миссии.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что отношения между обеими странами исторически развиваются на основе крепких дружеских связей, продолжаясь в том же русле и после приобретения Арменией независимости.



Новоназначенный посол Таиланда в Армении Криангсак Китичайсари сказал, что уже провел в Армении ряд встреч, направленных на развитие отношений между обеими странами в ряде отраслей – ювелирном деле, туризме, сельском хозяйстве, фармацевтике и пр.

Собеседники выразили удовлетворение в связи с сотрудничеством между обеими странами в международных организациях.

Новоназначенный посол Таиланда в Армении Криангсак Китичайсари сказал, что его страна заинтересована в развитии отношений со странами ЕАЭС, и надеется в этом отношении и на поддержку со стороны Армении.