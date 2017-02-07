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Решены технические препятствия для записей в интернете армянскими буквами


7-го февраля отмечается день записей в Интернете на армянском языке. Эта инициатива была выдвинута в 2012 году пользователем Зограбом Еганяном. К инициативе присоединились многие организации и лица. Как передает «Арменпресс», сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная этому дню, во время которой были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в Сети, основные принципы защиты от онлайн-угроз. 

Решены технические препятствия для записей в интернете армянскими буквами – сейчас армянский алфавит можно будет использовать со всех устройств, подключаемых к интернету, программы для этого находятся в свободном доступе.

Многие пользователи отмечают, что писать маштоцовским алфавитом – признак патриотизма, уважение к нашему языку, предкам и к себе самим. 



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