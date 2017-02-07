Клинтон заявила в видеообращении, что будущее за женщинами

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в первом видеообращении, обнародованном после инаугурации ее соперника Дональда Трампа, заявила, что будущее за женщинами, передает газета Guardian.

"Несмотря на все вызовы, которые встают перед нами, я по-прежнему убеждена, что да, будущее – за женщинами", — сказала Клинтон в обращении к участникам конференции Makers, посвященной в том числе защите прав женщин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Клинтон также напомнила о марше за права женщин, прошедшем после инаугурации Трампа в разных городах США. По данным американских СМИ, участие в мероприятии приняли более 2,5 миллиона человек.