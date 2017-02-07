Ушел из жизни Давид Тигранович Зальян

С глубоким прискорбием Министерство культуры Армении сообщает, что в возрасте 74 лет ушел из жизни хормейстер Давид Тигранович Зальян – основатель профессиональной хоровой-вокальной Школы по сохранению голоса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.