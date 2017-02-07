Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

На газозаправочной станции по дороге Ереван-Мегри вспыхнул пожар


В компрессорном зале газозаправочной станции ООО «Аветян и братья», расположенной по дороге Ереван-Мегри, 7-го февраля произошел взрыв и вспыхнул пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, были повреждены крыша строения и 3 баллона. Пожар был изолирован в 09:50 и потушен в 09:58, частично выгорели зал и 2 единицы заправочного оборудования.



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