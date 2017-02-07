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Восстановлено двухстороннее движение на дороге Капан-Каджаран


В 08:40 7-го февраля  в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на 13-м км на дороге Капан-Каджаран произошел камнепад, дорога перекрыта в одном направлении и требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехала оперативная группа. 

Силами дорожных строителей было восстановлено двухстороннее движение на дороге Капан-Каджаран.



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