Восстановлено двухстороннее движение на дороге Капан-Каджаран
В 08:40 7-го февраля в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на 13-м км на дороге Капан-Каджаран произошел камнепад, дорога перекрыта в одном направлении и требуется помощь спасателей.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехала оперативная группа.
Силами дорожных строителей было восстановлено двухстороннее движение на дороге Капан-Каджаран.
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