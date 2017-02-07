Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой соцсетей
Работники зоопарка в американском городе Цинциннати сняли на видео первые шаги бегемотика Фионы, которая родилась в конце января и уже стала любимицей пользователей социальных сетей.
В официальном аккаунте зоопарка отмечается, что Фиона родилась на шесть недель раньше срока, поэтому она требует особого ухода. Ветеринары наблюдают за ней круглосуточно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Состояние Фионы постепенно улучшается, она стала больше есть и начала набирать вес.
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