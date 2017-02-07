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Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи


7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД НКР.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия), а также личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания). С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик, полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.



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