Музей современного искусства в Нью-Йорке заменил полотна знаменитых живописцев, в частности, Пабло Пикассо и Анри Матисса, на работы художников из мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник британское издание Independent.

Это было сделано для того, чтобы "утвердить идеалы гостеприимства и свободы, которые важны для музея также, как и для США", - говорится на табличках, размещенных рядом с работами художников из Ирана, Ирака, Судана и других стран, попавших под действие президентского указа. На месте прежних экспонатов появились работы суданского художника Ибрагима эль-Салахи, ирако-британского архитектора Захи Хадид и иранской видеохудожницы Талы Мадани, которые также находились в коллекции музея,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.