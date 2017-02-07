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Музей в Нью-Йорке заменил Пикассо и Матисса работами художников из "запрещенных" Трампом стран


Музей современного искусства в Нью-Йорке заменил полотна знаменитых живописцев, в частности, Пабло Пикассо и Анри Матисса, на работы художников из мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник британское издание Independent.

Это было сделано для того, чтобы "утвердить идеалы гостеприимства и свободы, которые важны для музея также, как и для США", - говорится на табличках, размещенных рядом с работами художников из Ирана, Ирака, Судана и других стран, попавших под действие президентского указа. На месте прежних экспонатов появились работы суданского художника Ибрагима эль-Салахи, ирако-британского архитектора Захи Хадид и иранской видеохудожницы Талы Мадани, которые также находились в коллекции музея,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 

 

 



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