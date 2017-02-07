IFC предоставит Армении финансирование в размере 140 млн долларов для Воротанского каскада

Международная финансовая корпорация IFC – член группы ВБ, предоставит Армении финансирование в размере 140 млн долларов для Воротанского каскада ГЭС.

Это будет первым столь крупным долговым обязательством Армении в области энергетики.

Как передает «Арменпресс», финасирование будет передано компании «Контур Глобал Гидрокаскад» - дочерней компании «Контур Глобал», которая в 2015 году приобрела акции Воротанского каскада ГЭС. Пакет финансирования включает 45 млн долларов из собственных средств IFC и 65 млн долларов из средств Немецкого банка развития, и еще 30 млн долларов от Корпорации по инвестициям и развитию Германии. Таким образом, компания «Контур Глобал» сможет отремонтировать Каскад Воротан-ГЭС, мощностью в 404 мегаватт, который имеет 40-летнюю давность. В результате предполагается получение 1,150 гигаватт энергии ежегодно, что, заменив ТЭЦ, позволит избежать ежегодных выбросов тепличных газов в объеме 55000 тонн ежегодно. Проект будет спосбствовать энергетической стабильности в армянской энергосистеме, снабжая 60000 потребителей экологически чистым электричеством.

«Мы рады в связи с завершением процедур предоставления финансирования этому инновационному проекту, следовательно, хотим поблагодарить IFC, Немецкий банк развития и Корпорацию по инвестициям и развитию Германии за их участие в проекте»,- сказал генеральный директор компании «Контур Глобал Гидрокаскад» Ара Овсепян. «Хочу также поблагодарить правительство Армении за то, что облегчили нам нашу работу. Это позволит нам с долгосрочном плане обеспечить безопасность, надежность и эффективность – в соответствии с международными стандартами»,- сказал он.

Этим пакетом впервые состоялось кредитование инфраструктур в Армении со стороны IFC.

Кроме кредита, IFC предоставила Армении процентный своп, что поможет компании «Контур Глобал Гидрокаскад» хеджировать процентные риски финансового пакета, защитив их от процентных колебаний. IFC является одним из редких финансовых институтов, которые позволяют своим дебиторам из развивающихся стран хеджировать процентные и валютные риски.

«Среди приоритетов IFC – финансирование восстанавливаемой энергетики»,- сказал руководитель по странам Европы, Среднего Востока и Северной Африки IFC Вибке Шломер. «Мы стали свидетелями того, как частный бизнес помог стимулкировать развитие энергетических инфраструктур в мире. Ремонты и реконструкция Воротанского каскада помогут Армении получить чистую энергию для десятков тысяч потребителей. Этой инвестицией предполагается открыть дорогу для частных инвестиций, которые пойдут на инфраструктурные проекты в стране»,- сказал он.

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