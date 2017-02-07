В ОСС Армении возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, нанесших побои подвергнутому приводу человеку

В ОСС Армении возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, применивших насилие в отношение к подвергнутому приводу человеку.

Обвиняемый в убийстве и попытке кражи Артур С. сделал заявление в ОСС, в котором сообщает, что 30.01.2016 года он был избит сотрудниками полициии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Еще в прошлом году расследованием было выяснено, что Артур С., с 2 другими лицами, 30.01.2016 проник в частную квартиру в Ванадзоре с целью грабежа. Заметив прибывших по вызову полицейских, грабители начали стрельбу в сторону сотрудников полиции, которые им ответили.

В тот же день Артур С. был задержан и доставлен в отделение полициии, где 4 сотрудников полиции избили его, требуя признательных показаний в краже и стрельбе в сотрудников полиции.

По поводу превышения служебных полномочий с применением насилия было возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК Армении.

Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.