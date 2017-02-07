Задержан бывший вице-председатель партии «Альянс» Саргис Арутюнян, который был удален из партии и был осужден за мошенничество в крупных размерах.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, сотрудниками полиции в 8.15 7-го февраля в одном из домов в Давиташене был обнаружен и задержан Саргис Арутюнян, 1977 г.р., который с 24-го января был в розыске со стороны Армавирского отделения полиции – в качестве осужденного, избегающего лишения свободы. Арутюнян осужден на 4 года лишения свободы.

В последнее время в прессе циркулировали сведения о том, что Арутюнян осужден, однако не отбывает наказания и находится на свободе. Правление партии «Альянс» приняло решение о его изгнании из рядов партии, в то же время, об обращении в Судебный департамент Армении с запросом, почему осужденный находится на свободе, несмотря на вступивший в законную силу приговор.