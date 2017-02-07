Впервые за 7 лет Израиль посетит турецкий министр

После урегулирования отношений между Израилем и Турцией, после 7-летнего перерыва впервые делегация Турции посетит Израиль. В составе делегации - министр туризма Турции Наби Авджы, визит состоится 7-8-го февраля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство T24.com.tr.

Министра туризма Турции Наби Авджы в Тель-Авиве встретит посол Турции в Израиле. Намечены встречи с министром туризма Израиля, с представителями сферы обеих стран.

Напомним, что Израиль и Турция заявили о нормализации отношений 28 июня 2016 года. Стороны достигли соглашения после затяжного дипломатического кризиса. Резкое охлаждение отношений между двумя в прошлом стратегическими партнерами произошло в 2010 году после инцидента с турецким судном "Мави Мармара".

В результате из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции.

13-го октября 2016 года Турцию посетил министр энергетики Израиля Ювал Штайниц, это был первый визит подобного ранга после вышеуказанного инцидента.