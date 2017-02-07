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Лечение раненного при отражении азербайджанской диверсионной попытки Рузвельта Торосяна будет продолжено в РФ


Правительство Армении выделит средства на продолжение лечения раненного при отражении диверсионной попытки противника в ночь с 27-го на 28-е мая 2014 года Рузвельта Торосяна в РФ.

Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в повестку заседания правительства Армении 9-го февраля. На лечение Рузвельта Торосяна в РФ будет выделено 1 млн 318 тысяч драмов. За быстрое реагирование в боевой обстановке и за храбрость при отражении диверсионной попытки противника Рузвельт Торосян награжден медалью МО Армении «Гарегин Нжде».



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