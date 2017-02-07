Судебный департамент Армении подвел итоги практики оправдательных судебных актов

Со стороны армянских судов было принято 160 судебных актов в отношении 187 лиц (187:3764*100=5%), из коих 140 человек были полностью оправданы, 47 – оправданы частично. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Судебного департамента Армении.

В эти данные включена статистика по уголовным процессам, которые были приостановлены (8 судебных актов в отношении 10 лиц), которые были полностью оправданы.

Для сравнения отметим, что в 2015 году со стороны армянских судов было принято 136 судебных актов в отношении 157 из коих 110 человек были полностью оправданы, 47 – оправданы частично.

Соответственно, процент оправданных в 2016 году вырос на 19.1%.

Из упомянутых 187 лиц 174 (93.1%) были оправданы судами первой инстанции, 13 (6.9%) – Кассационным судом.

1) Инкриминируемые оправданным лицам преступления – по степени тяжести

Наиболее часто этим лицам инкриминировались преступления средней степени тяжести. В частности, легкие преступления составили 21.9%, преступления средней степени тяжести 44.9%, тяжелые преступления -20.3%, особо тяжкие преступления -2.2%, или 4 человека.

Чаще всего обвинения предъявлялись по статьям – хулиганство, подделка документов, должностной подлог, мошенничество, кража, незаконный оборот наркотиков, убийство, государственная измена, взятка.

2) Возраст и пол оправданных

98.9% среди оправданных были совершеннолетние, 1.1%- несовершеннолетние.

90.4% среди оправданных были мужчины, 9.6% - женщины.

3) Избранная в отношении оправданных мера пресечения

Чаще всего, в отношении оправданных избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписка о невыезде избиралась в 64.7% случав, в 2.7% - надзор командного состава, в 1.1% - надзор родителей, в 5.9% меры пресечения не применяли, в 25.6% - арест, из них в 3.2% случаев был применен залог.

Примечательно, что арестованы были лишь 10% полностью оправданных в дальнейшем лиц.