Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Бако Саакян встретился с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям


7 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при Правительстве НКР во главе с руководителем ведомства Комитасом Карапетяном.
Были обсуждены вопросы, касающиеся работ, осуществленных госструктурой в 2016-ом году, и планов на 2017-ый год. Об этом «Арменпресс»  сообщили в НКР.

С соответствующими докладами выступили руководители госструктуры и ряда ее подразделений.
Президент Саакян назвал удовлетворительной деятельность ведомства в 2016-ом году и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации