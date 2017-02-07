Бако Саакян встретился с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
12:36, 7 Февраль, 2017
7 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при Правительстве НКР во главе с руководителем ведомства Комитасом Карапетяном.
Были обсуждены вопросы, касающиеся работ, осуществленных госструктурой в 2016-ом году, и планов на 2017-ый год. Об этом «Арменпресс» сообщили в НКР.
С соответствующими докладами выступили руководители госструктуры и ряда ее подразделений.
Президент Саакян назвал удовлетворительной деятельность ведомства в 2016-ом году и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ.