Бако Саакян встретился с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

7 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при Правительстве НКР во главе с руководителем ведомства Комитасом Карапетяном.

Были обсуждены вопросы, касающиеся работ, осуществленных госструктурой в 2016-ом году, и планов на 2017-ый год. Об этом «Арменпресс» сообщили в НКР.

С соответствующими докладами выступили руководители госструктуры и ряда ее подразделений.

Президент Саакян назвал удовлетворительной деятельность ведомства в 2016-ом году и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ.