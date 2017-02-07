Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В вопросе внесения поправок в повестку НС Армении включено  8 пунктов, 7 международных договоров.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 6-го февраля были обсуждены поправки к УК Армении, которые представила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян. Она, в частности, осветила вопросы УДО осужденных, представив предлагаемые в поправках нововведения. 



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