Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В вопросе внесения поправок в повестку НС Армении включено 8 пунктов, 7 международных договоров.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 6-го февраля были обсуждены поправки к УК Армении, которые представила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян. Она, в частности, осветила вопросы УДО осужденных, представив предлагаемые в поправках нововведения.