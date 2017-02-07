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СМИ назвали наиболее вероятного кандидата на пост заместителя госсекретаря США


Наиболее вероятным кандидатом на пост заместителя госсекретаря США является Эллиот Абрамс, пишет в понедельник New York Times со ссылкой на информированные источники.

Абрамс, которому 69 лет, ранее работал в администрации президента Джорджа Буша младшего советником в Совете национальной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным СМИ, во вторник президент Дональд Трамп вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном должны встреться с кандидатом в Белом доме.

Еще одним претендентом на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства СМИ называют Полу Добрянски, которая уже занимала этот пост при президенте Джордже Буше младшем.

 

 



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