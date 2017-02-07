От Малхаса до лауреата Пулитцеровской премии Балакяна: Посол Миллс выразил свое восхищение Арменией

Ричард Миллс вот уже два года занимает должность посла США в Армении. В связи со второй годовщиной пребывания на своем посту он сделал заявление, отметив, что за годы, проведенные в Армении, он познакомился с многочисленными благосклонными и гостеприимными людьми из всех уголков страны.

«Арменпресс» представляет полный текст заявления:

“ В прошлый понедельник я окинул взглядом прошлое и не поверил, ровно два года назад в этот день я принес клятву и занял должность 8-го посла США в Армении. Этот день 2015 года отличался тем, что я по-новому осмыслил свое восхищение и любовь ко всему армянскому, и как послу, мне была предоставлена замечательная возможность представить все, что связывает наши страны – начиная от экономических связей и до военного сотрудничества, от маэстро Малхаса до поэта - лауреата Пулитцеровской премии Балакяна и даже семьи Кардашян. Мы с Ли с любовью познакомились с благосклонными и гостеприимными людьми из всех уголков этой прекрасной страны.

Здесь – в нашей ереванской резиденции мы с готовностью приняли многих армянских друзей и партнеров. Кстати, здесь, в Армении, мы завели кота, его зовут Гого. После прибытия сюда нам было весьма интересно от местных жителей узнать о ситуации: так могло быть у нас дома, когда после обеда мы наслаждались рюмкой коньяка, или за большим столом на форуме, на котором мы пили армянский кофе и беседовали о том, каким мы видим будущее этой страны, а также о том, что могут сделать Соединенные Штаты для того, чтобы превратить Армению в более обеспеченную и демократическую страну.

В Армении все школьники знают наизусть и цитируют слова американского художника Рокуэлла Кента: “ Если спросят меня, где на нашей планете можно всретить больше чудес, я назвал бы прежде всего Армению”. Мы полностью согласны с господином Кентом, а самыми чудесными, несомненно, являются люди, которыми населена эта страна, люди, благодаря которым Армения противостояла жестокой истории и противостоит полному вызовов настоящему. Чудесна и работа с преданной командой сотрудников посольства, состоящей из армян и американцев, командой, которая ежедневно занята вопросами укрепления армяно-американской дружбы.

Мы с Ли еще долго будем пребывать здесь, и если есть места, которые необходимо обязательно посетить, или есть блюда, которые нужно попробовать, то я прошу рассказать мне о них”.