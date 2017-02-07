Опасаясь землетрясения, жители турецкого села провели ночь под открытым небом

6-го февраля в губернии Чанаккале в Турции произошло несколько землетрясений, и, опасаясь нового землетрясения, жители турецкого села Айваджик провели ночь под открытым небом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет».

6-го февраля в селе Айваджик произошло 3 землетрясения, силою в 5.3, 4.5 и 4.6 балла. Землетрясения прошли также в Мугла, Айдыне и Измире.

С учетом частоты подземных толчков, МЧС Турции (AFAD) призвал жителей села Айваджик не ночевать в домах.

Жители села признались, что были напуганы и не могли спать. «Говорят, что ожидается еще более сильное землетрясение, мы очень напуганы. Утром сильно трясло. Думали, что конец, надежды на спасение нет»,- рассказал один из жителей села.