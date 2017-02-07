Президент Грузии оценил возможность встречи с Путиным

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна быть тщательно подготовлена при подключении всех госведомств, однако "реальная повестка дня пока не сформировалась до такого этапа".

О теоретической возможности встречи первых лиц Грузии с президентом РФ Путиным неоднократно заявляют в Тбилиси уже несколько лет. Представители грузинских властей и президент Маргвелашвили не раз заявляли, что готовы принять участие во встрече с президентом России, но для нее требуется тщательная подготовка, это не должна быть "встреча ради встречи" и должна состояться для решения существующих проблем

"Всегда нужно использовать стол переговоров. Конечно же, встреча должна быть подготовлена и для этого должны работать и быть активно подключены все ведомства. Мы должны быть ориентированы к встрече, так как стол переговоров для политиков это та возможность, которая дает шанс на решение проблем, либо на создание предусловий для их решения", — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Иберия".

По его словам, грузинская сторона должна быть концентрирована на проведение встречи, однако во время переговоров разговор должен коснуться решению существенных для страны проблем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны быть концентрированы в этом направлении, однако реальная повестка дня не сформировалась до того этапа, когда мы с (президентом РФ — ред.) Россией могли бы встретится лично для решения реальных проблем", — добавил президент.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.