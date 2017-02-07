Фийон укрепил позиции в правоцентристском лагере для продолжения спора за пост президента

Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон, намеренный баллотироваться на весенних выборах на пост президента республики от партии "Республиканцы", перехватил инициативу у своих оппонентов. Экс-премьер заручился поддержкой собственной партии для продолжения предвыборного марафона. Так расценивают парижские аналитики новый поворот в развитии избирательной кампании во Франции.

62-летний политик дал в понедельник подробные объяснения по поводу различных дел, которые в последние две недели привели к серьезному снижению его рейтинга. Это касается прежде всего скандала вокруг размеров выплат, полученных Пенелопой Фийон за время работы парламентским атташе супруга.

Бывшему премьер-министру понадобилась менее часа для аргументированных ответов на серию острых вопросов французской прессы. Так, он достаточно подробно рассказал о работе, которую его жена проводила в качестве помощника депутата и обосновал выплаченные ей суммы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все это было легально", - подчеркнул политик. Одновременно он признал, что французы по соображениям морального порядка больше не хотят мириться с практикой участия родственников в деятельности депутатов. "Я совершил ошибку и приношу свои извинения французам", - признал он.

Политические аналитики отдали должное системе аргументов, которую выстроил кандидат "Республиканцев". "Фийон говорил убедительно, прямо, ясно отвечал на вопросы", - отметил политолог Лоран Неман. По его мнению, конспект выступления претендента "был подготовлен самым тщательным образом, каждое слово взвешено, вновь и вновь обдумано адвокатами и ближним кругом политика".

Свою речь кандидат в президенты адресовал прежде всего собственному политическому лагерю - правым и центристам - с целью консолидации партийной поддержки. "Это был Фийон в наступлении, контратаке", - полагает известный телевизионный комментатор Анна Кабана. По ее мнению, политик дал ясно понять своему лагерю: "Либо он, либо хаос".

Главный редактор политической службы телеканалаBFM TV Тьерри Арно напомнил, что в конце минувшей неделе в лагере правоцентристов раздавались достаточно сильные голоса сомнения. "Но альтернативный кандидат так и не появился, - заметил он. - Франсуа Фийон принял это к сведению".

По мнению Арно, встреча прессы с Фийоном была "слишком короткой и не позволила прояснить все моменты". Так, без ответа остался вопрос о суммах, которые его жена получила от журнала La Revue des deux Mondes, а также о вознаграждении, которое в бытность сенатором он выплачивал своим детям, в то время студентам-юристам, за оказываемые ими услуги в парламенте.